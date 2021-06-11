證交所統計，累計今年年初開盤至今天6月11日止，共104個交易日，集中市場總成交值42.54兆元，市場日均值為4,090.67億元，股票成交量週轉率為104.61％，等於是日均量周轉率為1.01％。

證交所統計，至今日止，台股發行量加權股價指數收盤為17,213點，周漲66點，漲幅約0.39％。產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲3.49％最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌8.34％為最大。

本周集中交易市場總成交值為2.07兆元，全體上市股票成交金額為2.01兆元，股票成交量周轉率為4.66％。各產業上市股票交易值成交金額前三名為：航運類6,275.03億元、占全體上市股票交易金額31.15％；半導體類5,217.97億元、25.9％；電子零組件類1,747.41億元、8.67％。

成交量周轉率前三名產業為：航運類26.92％、造紙類23.69％、光電類13.94％。

此外，全體上市公司市場總值到6月11日為52.66兆元，較上周五市值增加2,010億元，增幅約為0.38％。