受惠歐美戶外用品需求大增，加上產品售價調漲帶動，南寶（4766）、八貫（1342）營收、獲利雙效衝刺。南寶第二季鞋材黏著劑營收可望回復至2019年同期水準，且將較第一季成長中個位數甚至更高；搭配碳纖維利基佈局發揮，營收、獲利蓄勢活絡推升。

八貫訂單能見度樂觀，稼動率亦保持高檔。歐美地區新肺炎疫苗施打率提高後，目前已可見全球兩大客機製造商波音與空中巴士，都已提出加速增產交機的規劃，預期航太應用產品將可望出現明顯的V型彈升。

南寶因一線運動品牌陸續推出新鞋型，鞋用需求持穩放大，加上啟動漲價策略，5月、前5月營收年增42.5％、23.2％。3月中併購一家澳洲防水建築材料廠商，營收約為澳洲建材業務營收10％，已於第二季開始貢獻營收及獲利，搭配創新產品推出，強化長期營運利基。

南寶指出，新材料（淮安）已獲得筆記型電腦組件及汽車內部裝飾件訂單，皆為大陸內銷訂單。近期最為看好的碳纖維複合材料應用為汽車加強柱和內飾板、筆電上機與鍵盤框架殼和摩托車安全帽。

八貫戶外用品成長力道強勁，除受惠美國疫苗施打率達約5成，帶動經濟活動明顯復甦外，中美貿易衝突產生的轉單效益持續擴大，4月起陸續調漲產品售價，亦是推升業績成長原因。

此外，八貫醫療級氣墊床產品在新廠也獲得北美最大醫材通路商Hill Rom認證通過。第三季在稼動率維持高檔、出貨遞延效應，可望帶動下半年業績高於預期。