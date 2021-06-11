台南曾文家商校長陳藝昕（右三）與老師到謝宜潔（中）在家中為她辦畢業典禮及成果展。（台南曾文家商提供／劉秀芬台南傳真）

謝宜潔的作品展。（台南曾文家商提供／劉秀芬台南傳真）

謝宜潔的作品展。（台南曾文家商提供／劉秀芬台南傳真）

曾文家商特教老師陳雅蕙（左）、輔導主任陳姵慈說，除了讓宜潔學有一技之長，也協助宜潔的作品商品化。（劉秀芬攝）

台南市曾文家商學生謝宜潔患有脊隨性肌肉萎縮症，行動不便無法到校上課，學校安排老師到府授課，日前更幫她在家辦了個人畢業成果展及畢業典禮，校長陳藝昕送上畢業賀卡及曾文家商制服熊，謝宜潔及家人也非常開心。

就讀實用技能學程商務事業科的謝宜潔，出生2個月時被診斷出患有罕見疾病，國小、國中時還可坐輪椅到校，但隨著病情加重，肢體萎縮、脊椎側彎越來越嚴重，腔器官受到擠壓、呼吸困難，每4小時要用呼吸器維持血氧。

曾文家商也是首次有如此特殊學生就讀，因此向教育部申請專案，除了線上教學，每周還安排4到6位老師到謝宜潔的家中幫她上課。特教老師陳雅蕙說，到府授課內容包括藝術課、烘焙課、生命教育課、學習策略課等特殊需求領域，連體育課都有，都是依據謝宜潔個人特色及身體狀況所設計。

輔導主任陳姵慈說，謝宜潔雖然只能斜躺在床上或沙發上聽課，但手指還是非常靈活，不管是烘焙、拼貼課、美術工藝課，老師引導她發揮天分，作品愈來愈成熟，謝宜潔也愈來愈開朗有自信，發展一系列文創商品，設計品牌，為未來求職就業鋪路，連宜潔的家人也非常驚訝感動，覺得非常不可思議。

陳藝昕說，老師為了讓謝宜潔高職生活留下美好回憶，原本邀她坐輪椅來校園看看，但遇上疫情，因此改為她辦一個專屬的畢業典禮，在家中客廳布置3年來作品成果展，由老師們幫她舉行小小畢業派對。

「感謝老師讓她的高職生活收穫滿滿」，謝宜潔說，高職3年不僅學了很多知識，更學了她最想學的烘焙、創作很多幅畫、設計自己工作室LOGO，都是她自己想要學習。陳藝昕也說，3年來感受到宜潔的生命力與求知慾以及感恩的心，更感謝宜潔家人的陪伴與老師的付出。