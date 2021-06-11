國立宜蘭大學應用經濟系副教授林雲雀今天驚傳在睡夢中猝死，震驚校方與學生，她前天(9日)才在臉書PO文，指案11453的足跡跟她買菜路線差不多，看到消息嚇壞了，未料今天就猝死，死因是否與疫情有關還須釐清。

林雲雀平日教學認真，頗受學生喜愛，9日PO文「這個確診者的菜市場路線跟我平日買菜的路線差不多，有點嚇到了，只好快去買杯飲料壓壓驚！」，22小時前還PO文分享自製的綜合果汁，並與朋友互動聊天，沒想到11日上午被丈夫發現猝死在床上。

林雲雀昨天下午才PO工作照，晚上還分享自製綜合果汁並與朋友互動聊天，怎料今天一早被發現猝死在床上。(圖／林雲雀臉書)

不少學生得知後震驚不已，紛紛到林雲雀臉書悼念：「怎麼這麼突然」、「不敢相信」、「老師辛苦了！祝福您去想去的地方」、「昨天晚上還在跟您聊天，怎麼會這樣...」、「到現在還是無法接受」、「老師怎麼就這樣默默離開了，不捨」。

根據親友透露，林雲雀本身有包括高血壓、癲癇在內的病史，但死因是否與新冠肺炎有關，則待衛生局進一步釐清。