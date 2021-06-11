員林市公所清潔隊11日上午出動環保清潔車，配合員林警方強力整頓傳統市場周邊道路的流動攤商清零勤務，將連接華成市場與員林市第一公有零售市場間的博愛路、沿路兩側流動攤商棄置物品，全部視為占用道路的廢棄物，全數清除。（謝瓊雲攝）

員林市公所清潔隊11日上午出動環保清潔車，配合員林警方強力整頓傳統市場周邊道路的流動攤商清零勤務，將連接華成市場與員林市第一公有零售市場間的博愛路、沿路兩側流動攤商棄置物品，全部視為占用道路的廢棄物，全數清除。（謝瓊雲攝）

員林市博愛路北側連接員林華成市場、南側通往員林第一公有零售市場，沿路過去被流動攤商占滿，市公所配合警方驅離清零後，立刻變得寬敞且整齊乾淨許多。（謝瓊雲攝）

員林市博愛路北側連接員林華成市場、南側通往員林第一公有零售市場，沿路過去被流動攤商占滿，市公所配合警方驅離清零後，立刻變得寬敞且整齊乾淨許多。（謝瓊雲攝）

端午連假博愛路和南北兩側的傳統市場，上半天將嚴格執行管制人流措施。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

為了加強傳統市場人流控管，落實三級防疫措施，員林市公所配合縣府防疫要求，與警方攜手實施流動攤商「清零」作業，歷經10天來的強力勸導，11日出動大型廢棄物清理環保車，將博愛路沿路佔據道路的物品全數清除，恢復街道整潔乾淨市容。

員林華成市場、第一公有零售市場，都是人潮眾多的傳統市場，多數員林人天天來此採買，疫情爆發後也多次在確診者疫調足跡表上「榜上有名」，清潔隊三天兩頭重點大清消，連接兩大市場的博愛路兩側、與各街道8處叉路口的流動攤販聚集，不只占據道路影響交通與市容觀瞻，更容易形成防疫破口。

為防止防疫破口，彰化縣政府日前宣布公私傳統菜市場全面落實人流控管，動線須嚴格執行單一出入口、實聯制，還要強制驅離周邊道路的流動攤販，10日起取締開罰。警方在連日的宣導勸導後，11日依由清潔隊將博愛路兩側道路占位物品，依廢棄物全數清除。

員林派出所長林健民說，從浮圳路以南、至三民街以北，博愛路沿路周邊8處路口，過去十天來不斷向攤商勸導，共開出120件勸導單，部分攤商因防疫考量已自行停業，近日警方也再三呼籲攤商自行清走生財器具，仍遺留在現場的菜籃、保麗龍箱或陳列架，則全部視為廢棄物，由清潔隊清除。

流動攤商一直是員林市區市容沉痾，這次公所警方配合縣府防疫措施，強力整頓，多數攤商了解防疫優先、都很配合，清潔隊員清順利完成清理作業，未遭遇反彈。公所指出，端午連假期間，博愛路三民街口以北至華成市場的8處路口，每天上午實施人流管制，各路口南進北出，禁止汽車進入，提醒民眾戴好口罩、配合實聯制，並提前一次購足。

員林市長游振雄指，盼攤商們能踴躍承租攤位進入公有零售市場擺攤，畢竟比起繳罰單，攤位租金相對划算，也更整潔衛生；下一階段將整頓市場周邊店家騎樓攤販，盼能全面落實人流控管，也讓街道市容更整齊美觀。