日本政府贈送台灣124萬劑AZ疫苗，台灣媒體吹捧為「寧靜十日」；旅日作家陳弘美爆料指出，台灣只跟日本要100萬劑AZ疫苗。民進黨立委管碧玲稱烏龍翻譯，宅神朱學恒11日對此表示，管碧玲最近好像很擔心台日關係，一直想把台灣人說真相的影片，抹黑成是跟自民黨或是跟外務省作對。朱學恒甚至轉述陳弘美的話表示，台灣的政府說全世界疫苗都只做到二期就販賣，日本聽了也會笑。

針對朱學恒曾於臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」發文，表示「到底是誰說了台灣只需要100萬劑疫苗？」立委管碧玲分享駐日台僑翻譯，直呼「得罪完外務省，朱學恒繼續得罪自民黨」。

朱學恒11日在臉書貼文表示，管碧玲最近好像很擔心台日關係，一直想把台灣人說真相的影片，抹黑成是跟自民黨或是跟外務省作對。

朱學恒表示，日本參議員佐藤正久提到台灣疫苗的影片，翻譯的陳弘美一家三代都是為台日友好而努力，她外公是日本天皇直選的貴族院議員許丙。畫面上跟陳弘美合照的女性是自民黨眾議院預算委員長野田聖子，也是陳弘美的大學同學，另外一位跟她一起主持記者會的是日本前首相菅直人。

朱學恒轉述陳弘美的話表示，看完東京電台的節目，才知道參議員佐藤正久是幕後的大功臣，而不是台灣媒體吹捧的什麼「寧靜十日」。台灣政府說全世界的疫苗都只做到二期就販賣，日本聽了也會笑。現在日本都有報導世界大廠的疫苗進入第三期、期中報告也有報導，光是這一段台灣政府的謊言，日本政府就會嘲笑台灣的政府了，百思不解為什麼政府會在第二期解盲前就簽訂1000萬劑國產疫苗的合約？這也絕對會被日本政府看不起的。

朱學恒接著轉述說，台灣沒有監督機制？稱得上民主嗎？明明台灣全國性感染，台灣的政府竟然告訴佐藤疫情只有在雙北市，所以疫情並不吃緊。根本還沒有批准疫苗，就已經跟日本說台灣將會有約2000萬劑，所以只跟日本要100萬劑。這是在出賣台灣人的性命，也是現在台灣人民對政府產生民怨的地方。

網友表示，「我擔心這位陳老師會被網軍側翼覺青出征。」、「你這樣一直打臉人家大內宣...叫1450怎麼領錢？」、「不要把陳老師vs.管媽，把老師降級了。」