防疫3級警戒，各校都採遠距教學，但礙於《心理師法》不得透過通訊方式，進行心理諮商與心理治療等業務；國立暨南國際大學近日獲得南投縣衛生局同意，核准因應疫情實施通訊諮商（含電話諮商與視訊諮商）服務，以舒緩學生面臨的各種心理壓力。

暨大校長武東星表示，暨大每年提供全校師生心理諮商、諮詢與資源轉介等專業服務，約1800人次，其中包含218名的高關懷學生；近期校內就「安心就學」方案進行增聘諮商中心人力討論，因應疫情爆發、遠距上課後，學生心理健康諮商的需求，將增加諮商人力，因應遠距諮商的需求。

台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋日前表示，現行通訊諮商須經衛生局核可，並在心理諮商所報准的網路平台服務，但往往因資安問題窒礙難行。

暨大從5月17日開始實施線上教學後，即注意到學生心理諮商的需求，經與南投縣衛生局醫政科溝通後，近日獲得核准。開始針對舊案學生進行通訊諮商，並記錄輔導學生的心得，持續進行成效評估，找出最適合個案的輔導方法，並透過提供性別平等、情感教育、性教育、性侵害性騷擾、親密關係暴力防治等系列宣導，遠距防治校園心理危機。

暨大諮商中心主任王曾敬梅指出，透過電話語音諮商已經行之有年，但全面性的透過視訊網路執行「通訊諮商」還是第一次；但危機也是轉機，網路世代的學生，對於傳統預約前往諮商中心或許比較猶豫，但網路諮商對於I generation（生於社群媒體時代的新人類）來說，將會是接受度比較高的作法。