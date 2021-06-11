工作人員11日起在華儲進口倉內趕工組裝隔離艙。（范揚光攝）

由民間基金會募集、國內企業捐贈的第一批負壓隔離艙，10日下午運抵台灣，工作人員11日起趕工組裝，首座隔離艙已送達新光醫院，其餘將陸續送往其他醫院。

這批從日本購入的10座負壓隔離艙，由華航貨機負責載運，10日晚間抵達桃園機場後，由地勤人員卸下並送往華儲公司進口倉存放，衛福部長陳時中及醫福會執行長王必勝還特地前往機場關切。

負責組裝的工作人員11日一早前往倉庫，將裝有隔離艙零組件的木箱一一打開，確認正常無誤後開始就地組裝，由於這是台灣首度進口此型隔離艙，工作團隊還花了不少心思研究組裝方式，首座完成的隔離艙在裝箱打包後，由貨車運往台北新光醫院。

陳時中表示，第一批負壓隔離艙將分配到部立雙和醫院、台北萬芳醫院、新光醫院、亞東醫院、林口長庚醫院、桃園大千醫院、童綜合醫院、彰基、台中榮總及秀傳醫院。

這批組合式負壓隔離艙由日本日立公司設計製造，只需6小時就可快速組裝完畢，艙體採用透明設計，讓外部人員隨時觀察內部狀況。為確保醫護人員的安全，空調系統通過天花板的HEPA濾網將空氣引入，以防止艙內空氣外洩，再過濾空氣後排放到艙外，可有效保護醫護及病人安全，非常適合做為急診室或加護病房用途。