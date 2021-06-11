「河裏撈上來的、廁所裡發現的、陋巷公寓裡無聲無息的....遺體，全部成為官員嘴裡一個號碼、案例。」作家、前文化部部長龍應台11日在臉書發文，為近來台灣的疫情與疫苗之亂抒發，她也在文末分享了中研院院士陳培哲的專訪，同聲感慨「那些生命是可以挽救的。」

卸下文化部長頭銜後回歸寫作，並移居屏東潮州，開始鄉居生活的龍應台，11日在臉書有感地指出：「當他堅持每天用『公務常態』的語調報告，每天把它正常化，久而久之，他就讓大眾習慣而接受，麻痹掉心裡的刺痛和驚駭。」並感慨：「這三週來讓我寢食難安的，倒不是很多專家學者和認真的記者已經分析的根本決策錯誤，而是這個政府對同胞死亡的態度。」

「那種掌權的強硬傲慢，那種慣性的居高臨下，那種認為所謂『國家戰略』高於『庶民生命』的理所當然的霸道，令人駭異；這權力的傲慢、聲調的居高臨下、以生命為政治代價的權術，我們並非不曾見識過，但絕對不是在一個民主政府。」

龍應台的發文隨即獲得7000多人按讚認同，並有1100多次分享，也有網友留言回應「心裡的感受或是不服氣成了網民嘴裡的不體貼，我不知道應該用甚麼樣的方式，表達我的憤怒和哀傷。」諸多網友回應「謝謝您的發聲」儼然訴說出部分同感民眾的心聲。

也有些網友為指揮中心與執政決策表不平地指出「政府可能不是人民期待的100分」、「難道是要陳時中每天哭給妳看嗎？」還有不少網友直接在留言處開戰「已經等到疫苗研發出來了，真的有這麼爛嗎？」「根本無法確認效果如何，然後就叫人民大規模施打？」也反應台灣社會在疫情中因疫苗而產生的撕裂與分歧。