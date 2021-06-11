防疫三級警戒延長至6月28日，大型藝文活動、賽事都無法舉辦，營業額雪崩下滑。民眾黨立委邱臣遠今天表示，文化部對紓困的資格要調整，避免業者實際上有虧損，卻因為月營業額無法反映而損失；尤其，針對藝文產業的工作形式在防疫無虞的情況下應做彈性調整，讓藝文產業可以無痛復工。

邱臣遠指出，新的紓困4.0跟去年的紓困2.0比較相近，分為兩大類，分別是參考聘用人員及必要支出最高可以申請250萬元，及去補助人員薪資一個人4萬。他認為，紓困資格的認定，對業者比較困難，2個月才取得一次，紓困款下來也緩不濟急。

無限映像製作有限公司副總經理林家偉表示，自疫情升溫以來，公司收入是0。中職的部分，無限映像負責中信兄弟，但因比賽沒法打全部停擺；演唱會的部分，負責的陶晶瑩、全明星運動會也全都取消。

林家偉說，公司目前有43人，人事費每個月要虧損350萬，營業額虧損在上千萬。他感謝政府給紓困方案，但仍緩不濟急。尤其，紓困4.0以去年同月份的營業額來判定，但是產業特性的問題，以月分的標準來區分並不準，因為當時可能會因為有無活動而影響營業額。

星船音響工程有限公司業務經理黃伃廷則說，5月份公司的營業額比起正常時候只剩1／30，目前紓困是幫助5到7月的部分，建議政府能否對8至12月也提出紓困，因為即便現在就解封，也不可能馬上有演唱會舉辦，預估到年底前對舉辦演唱會的公司都是寒冬。

黃伃廷強調，希望政府可以提出復工標準，及疫苗覆蓋率要達到多少才能舉辦大型的活動，不然現在是看不到有任何工作機會的狀況。