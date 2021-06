人美心也美!醫療物資告急新北市議員蔡淑君捐物資(翻攝照片/戴上容新北傳真)

新冠疫情持續嚴峻,醫療防護人員物資告急,一向熱心助人的「林口阿姨」新北市議員蔡淑君,身受多家企業廠商老闆親睞,點名由她自由分配,今天(11日)中午她特地將一批愛心物資贈與林口長庚醫院,包括有1100個N95口罩、800個防護面罩等,並舉牌「保住醫護、守護台灣」傳遞正向能量,鼓勵大眾「待在家就是一種幫忙」,另也送50箱泡麵支援區公所人員,下周在地知名襪子廠商也將提供護目鏡,免費回饋給鄉親們防疫之用。

新北市議員蔡淑君今天於臉書po文,列出多位捐贈人士予以感謝,包括有許金鐘董事長(捐贈2000個「眼鏡型防護面罩」)、王女士(50箱「五木拉麵」)、李銘達董事長(2000個「眼鏡型防護面罩」)、鎰鑫生醫股公司(450瓶100ml原液「長效抗菌液」)、蔡淑君丈夫林光中(3000個「防護面罩」),謝謝他們以正能量的傳遞給社會。

蔡淑君從五月底展開發送物資計畫,今天(11日)中午來到林口長庚醫院,她與服務團隊除了運送1100個N95口罩、800個防護面罩到達外,還貼心舉牌「保住醫護、守護台灣」,「You Stay At Work For Us!We Stay At Home For You!」,替醫護加油打氣,也提醒民眾「待在家」的重要性。

捐贈物資部分除了醫護外,也不忘第一線的區公所人員、警察,還有經常接觸民眾的市場攤商、社區物業也都有受惠,區公所部分由區長藍品畯代表出面收下50箱泡麵,另外3000個防護面罩部分則分批發送,警察也獲得防疫保護力。

蔡淑君表示,防疫期間,民間的愛心物資一波接一波,下周林口在地知名襪子廠商還要送來1800支護目鏡,特別符合台灣人臉型,不滑脫、不起霧,將免費贈送給鄉親們防疫之用,顯示大家同島一命,願意在危難時刻互相幫忙,接下來端午連假三天,希望民眾也是待在家中保持低度活動,相信未來疫情一定能獲得控制。