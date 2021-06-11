人美心也美！醫療物資告急新北市議員蔡淑君捐物資（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新冠疫情持續嚴峻，醫療防護人員物資告急，一向熱心助人的「林口阿姨」新北市議員蔡淑君，身受多家企業廠商老闆親睞，點名由她自由分配，今天（11日）中午她特地將一批愛心物資贈與林口長庚醫院，包括有1100個N95口罩、800個防護面罩等，並舉牌「保住醫護、守護台灣」傳遞正向能量，鼓勵大眾「待在家就是一種幫忙」，另也送50箱泡麵支援區公所人員，下周在地知名襪子廠商也將提供護目鏡，免費回饋給鄉親們防疫之用。

新北市議員蔡淑君今天於臉書po文，列出多位捐贈人士予以感謝，包括有許金鐘董事長（捐贈2000個「眼鏡型防護面罩」）、王女士（50箱「五木拉麵」）、李銘達董事長（2000個「眼鏡型防護面罩」）、鎰鑫生醫股公司（450瓶100ml原液「長效抗菌液」）、蔡淑君丈夫林光中（3000個「防護面罩」），謝謝他們以正能量的傳遞給社會。

蔡淑君從五月底展開發送物資計畫，今天（11日）中午來到林口長庚醫院，她與服務團隊除了運送1100個N95口罩、800個防護面罩到達外，還貼心舉牌「保住醫護、守護台灣」，「You Stay At Work For Us！We Stay At Home For You！」，替醫護加油打氣，也提醒民眾「待在家」的重要性。

捐贈物資部分除了醫護外，也不忘第一線的區公所人員、警察，還有經常接觸民眾的市場攤商、社區物業也都有受惠，區公所部分由區長藍品畯代表出面收下50箱泡麵，另外3000個防護面罩部分則分批發送，警察也獲得防疫保護力。

蔡淑君表示，防疫期間，民間的愛心物資一波接一波，下周林口在地知名襪子廠商還要送來1800支護目鏡，特別符合台灣人臉型，不滑脫、不起霧，將免費贈送給鄉親們防疫之用，顯示大家同島一命，願意在危難時刻互相幫忙，接下來端午連假三天，希望民眾也是待在家中保持低度活動，相信未來疫情一定能獲得控制。