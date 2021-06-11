社工將防疫物資包送至弱勢長輩家中。（弘道老人福利基金會提供／張亦惠嘉縣傳真）

弘道老人福利基金會嘉義服務處在地關懷服務近百名獨居、老老照顧及邊緣戶長輩等，因應防疫三級，暫停社區據點服務，改以電話問安，為化解長輩孤寂感，延緩身心退化，社工用視訊帶長輩健身運動，除此之外，因近百名弱勢長輩外出風險及對實名制不熟悉，成立「福幫達」由社工將防疫用品及食品居家防疫物資包送到家。

弘道嘉義服務處指出，經由電話關心了解弱勢長者需求後，設計了「福幫達」居家防疫物資包，內容除了包含防疫所需的口罩、酒精和足夠兩周生活所需的米、麵條、點心、保久乳外，也有各式手部運動、腦力訓練及簡易小手作等教具的「在宅工具包」，由社工親自將防疫物資包放在長輩家門口，確診他們已拿取後，再用電話跟他們說明使用方式，每兩周送1次。

1名79歲獨居未婚的賴爺爺因不識字，也不知道去哪裡買口罩，僅靠著妹妹不定期寄送口罩，常常一個口罩戴好幾天才換，社工透過這次無接觸的「福幫達」－居家防疫物資包外送，除了提供物資外，也提供口罩和酒精給爺爺使用，並用電話方式跟爺爺衛教戴口罩和勤洗手的防疫小知識，賴爺爺感動的說，現在每天都有乾淨的口罩可以用安心多了。

弘道嘉義服務處處長張儀芬表示，防疫需減少人與人接觸期間，長輩的孤獨感也會遽增，且暫停據點服務、長輩居家後，也會讓他們無聊、不知所措、身心退化甚或心情煩悶而有情緒等等問題，以去年防疫居家期間的因應經驗，用視訊與長輩互動，藉此減緩長輩防疫期間的孤獨感外，更希望透過這種每兩周送一次且無接觸的「福幫達」，陪伴關懷弱勢長者一起走過這波疫情帶來的影響。