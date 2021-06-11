薔薔身材火辣，大飛自曝曾幻想她的裸體樣子。 （年代MUCH台提供）

大飛身為《聽媽媽的話》節目助理主持，今年愚人節與楊晨熙結束8年戀情，製作單位特別邀3位身材姣好的女星薔薔、張愛雅、呂文婉與他配對。33歲的大飛正值血氣方剛之際，承認幻想過薔薔裸體的樣子，也大方稱張愛雅一直是心中認定最漂亮的女大生，張愛雅一聽雙頰瞬間爆紅，現場眾人跪求他們交往。

節目開始主持人小禎要大飛勇敢追求新戀情。大飛透露喜歡女生類型是小麥色肌膚、腿部越漂亮越好，當然聊得來最重要。豪放女薔薔立刻對號入座，分析自己完全符合大飛所述條件，也向張愛雅、呂文婉下戰帖，強調自己是特別有故事的女人，交往多久永遠都不會膩。

張愛雅和大飛兩人在節目《大學生了沒》認識，轉眼友誼邁入15年。若在座3位女星，最有可能和誰交往？大飛毫不猶豫地選張愛雅，表示當初在節目班底就屬張愛雅最漂亮，兩人平時就愛鬥嘴，覺得她是很好的女生，值得很好的另一半。張愛雅一聽害羞得不敢直視，並急忙解釋自己體質比較容易臉紅。

過去張愛雅和許孟哲交往3年，曾一度論及婚嫁，如今許孟哲已升格為人父，小禎提到是否還願意跟圈內人交往？張愛雅回答：「不會排斥，但不到結婚不會再公開。」面對大飛直球示愛，張愛雅表示很了解大飛的為人，一路看大飛從大學生素人、模王大道，再跨足戲劇，成長很多，但對於大飛帥氣分數，張愛雅很果斷地說是「沒有」！