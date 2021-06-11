台灣正急迫盼望透過疫苗緩解疫情，卻有官員丶企業高層及名人靠特權接種疫苗引發爭議。外媒指出，這種現象在一些國家都曾出現，例如德國與菲律賓。但公衛專家警告，插隊打疫苗恐影響台灣疫情結束時間及從COVAX分配疫苗數量。

《德國之聲》指出，台灣新冠肺炎疫情持續擴散，至今已有349人染疫死亡。整個社會籠罩在疫情焦慮下，都期待疫苗能緩解疫情，然而因為疫苗嚴重缺乏，在醫護人員尚未完全打完疫苗下，有民意代表、政府官員丶名人和企業高層等未按照優先順序，靠特權插隊接種疫苗。許多人已出面坦承違規施打疫苗，並公開道歉。

此外，也有醫療機構違規為工作人員及客戶施打疫苗，台北市長柯文哲為管理上有疏失向民眾道歉，並承諾調查清楚不會逃避責任。但他也感歎台灣疫苗不足，「疫苗夠，怎會有疫苗特權階級？」

報導指出，台灣官員和名人靠特權打疫苗的引起關注，在德國丶菲律賓等其他國家也有類似現象。菲律賓今年初有多名市長搶在前線醫護人員前注射疫苗，菲國總統府發言人羅克（Harry Roque）曾警告，若市長們持續插隊接種疫苗，菲律賓可能失去疫苗實施計畫（COVAX）分配給菲律賓的超過4000萬劑的疫苗。

世衛組織顧問丶澳洲新南威爾士大學流行病學專家麥克勞斯（Mary-Louise McLaws）指出，政治人物通常會以為透過向大眾展示自身打疫苗，會提高公眾接種疫苗的意願，但這只能在同年齡層上有效。若大眾看到任何他們喜歡的名人或政治家，按照疫苗接種順序施打，在宣導施打疫苗上會更有效。

德國今年2月也發生官員疑似插隊注射疫苗遭調查，德國警方還為此搜查了哈勒市長辦公室。檢方表示，對涉事官員可能的指控是「非法挪用國家提供的疫苗」，哈勒市長4月初還因未遵守疫苗施打順序而遭市議會停職。

菲律賓健康醫學專家多明哥（Albert Domingo）表示，要結束新冠肺炎這個流行病，必須通過找到加強醫療反應系統的方法，因此醫療工作者必須優先接種，同時為降低和降低染疫死亡率，老年人和有多重疾病的人也要優先。任何不按照規定順序接受疫苗的人，都會拖慢流行病結束的時間。

報導說，截至6月10日，台灣僅有78萬人接種疫苗，疫苗接種率約3.6%。台灣中研院基因體中心研究員馬徹表示，台灣當初採購的疫苗管道之一是COVAX平台，現在發生特權打疫苗醜聞，可能會影響COVAX對台灣疫苗分配的評估工作。