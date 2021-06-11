永康區某工廠面試多達41人群聚，警方移送衛生局裁處。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

永康警分局於9日16時許，接獲民眾110報案稱永康區中華路某工廠面試多人群聚，復興派出所長劉展志等人前往查處，發現現場共有41人，陳姓負責人表示，現場為媒介工作講解活動，經警方告知已違反防疫措施相關規定，同時製作稽查紀錄表，移送衛生局裁處。

永康警分局長呂世明表示，目前國內已有部分本土病例尚無法確認感染源，為防止有輕微症狀患者未就醫或無症狀感染者進入社區，對於這些找不到感染源個案絕不能輕忽，面對可能潛在風險，希望所有人還是要做好自我防護，警方也會全力針對易形成群聚場所稽查、勸導，避免群聚感染情事發生，防堵防疫缺口。

台南市警察局長方仰寧表示，上周發生外縣市外籍移工群聚感染後，南市府即針對外籍移工、非法移工、藏匿犯罪等列為防疫工作查察重點，6月3日至10日總共取締未戴口罩10人、違規群聚4件28人、非法移工3件4人、其他違法情事1件8人（賭博）。上述取締案件之外籍移工會根據健康狀況安排篩檢或送醫，採檢為陰性者即移交地檢署、移民署處理，採檢若為陽性者則立即通報衛生機關。

衛生局長許以霖表示，防疫期間違規事件於5月11日至6月11日共373件，已裁處214件，其中以未戴口罩為最大宗，其次為非法群聚、未辦理實聯制、指定場所為未依規定關閉、未落實居家隔離及居家檢疫規定等。