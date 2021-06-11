中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增286例本土COVID-19確診病例，個案中新增24例死亡。其中新北市120例最多，苗栗縣56例確診，超車台北市49例。全國三級警戒將持續到6月28日，有網友認為，中南部縣市的疫情已趨緩，28日以後有機會能「先降二級」，並搭配實施嚴格的跨縣市移動政策。不料一票鄉民卻揭恐怖後果，「降了就爆了」。

有網友分析今日確診分佈後，在PTT上以「中南部是不是可以先降二級了？」發文表示，扣掉雙北、苗栗（情況特殊，移工群聚），其他地區確診數加起來不到50個，若再扣掉基隆、桃園個案，中南部甚至不到30例，其中不少大城市過去幾天都是個位數或是「+0」。

網友接著指出，「台灣疫情現在北部南部兩個世界，可見嚴格追蹤跨縣市移動的話，很多縣市其實沒必要三級」。預測未來北北基桃會繼續維持三級警戒，而其他縣市會先解封，但會實施嚴格跨縣市移動控管政策。

這概念一提出，一票鄉民卻持反對意見，紛紛表示，「拜託不要好嗎」、「不是說同島一命」、「降了就爆了」、「你是不是忘了端午連假」、「你以為人不會移動」、「可以啊，但雙北要同步封城」。網友指出，一些強制性的作為還是必要的，千萬別指望所有人都那麼自律。「請不要輕敵，疫情還沒結束」、「什麼嚴格控管根本就是笑話，想想病毒怎麼進來的。」

若真的實施分區降級，網友預言，「然後大家一起往中南部跑，一起升4級？」、「想大爆發就降啊」、「可以啊，想爆就先降，直接到二級縣市玩到爆」、「台灣很小，人員一旦移動又會開始爆真的要小心一點，國外都演給你看了」。