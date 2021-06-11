國中會考成績出爐，台南市黎明中學王亭蓁同學拿到5A＋＋，另有11位同學達4A＋＋、1A ＋或1A，差1題飲恨沒拿到5A＋＋。

校長羅家強表示，今年學校學生各科達到精熟的比例皆超越全國，其中國文精熟比例為全國的1.3倍、英文精熟的比例為全國的1.2倍、數學精熟的比例為全國的1.5倍、自然精熟的比例為全國比例的1.3倍、社會精熟的比例為全國的1.3倍。

羅家強表示，6月11日不僅為教育會考成績放榜的日子，同時也是黎明中學線上同步畢業典禮，本屆國三學生中有兩個特殊生獲得市長勵志獎。

有妥瑞氏症的姜同學，患有輕微自閉症，學習速度較同齡學生緩慢，詢問老師問題時也不敢直視老師，但是各科作業都會如期完成，若有課業問題也會顧起勇氣利用課餘時間詢問同學和老師，會考成績放榜不僅每科都有基礎以上，數學科更是達到精熟。

而肢體行動不便的陳同學，即使行動不像一般同學便利，對於學校所有的課業活動都積極參與從不缺席，也在特殊考場中完成會考。這兩位同學不因個人缺陷，對學校活動積極認真參與，獲頒市長勵志獎的殊榮。今日也在全體國高三線上同步畢典上給予畢業生們最深的祝福。