針對PChome網路家庭董事長詹宏志成為「好心肝」疫苗首波施打行列，詹宏志本人今（11日）也發表了一篇「那個晚上我在好心肝診所」的聲明，表示在6月8日當天收到好心肝診所的通知，希望其能夠到診所當天完成疫苗注射，因此對於醫院的通報也不疑有他，當天晚上就接受了AZ疫苗注射。但當晚經考量後，卻驚覺一時因為對自己身體狀況的憂心而失去正常的判斷力，而讓比自己還需要疫苗的人員仍未有機會施打，為此感到愧疚及抱歉。

在詹宏志的聲明中提到當晚排隊施打民眾居多，現場各種年齡族群都有，而自己因為一直作為許金川醫師好心肝基金會的募款志工，也是固定在診所看病的病人，因此接到能夠注射疫苗的通知，也沒有仔細多想就去施打，及後卻發現網路上對好心肝步所擁有數量龐大的疫苗有所質疑，才發現自己「做錯了事」。詹宏志表示雖然不曾主動要求，但成為了首批施打行列的自己是錯誤也不應該的，他也提到因著自己年過65歲，又有雙重慢性病的高風險性，因此憂心讓其失去平日較健全的判斷。

詹宏志亦解釋，好心肝診所可能是因為其志工身份，而好意將他排入施打名單中，卻因為這樣的身份僭越了各種醫護人員的排序類別，因對於此次的事情也表示愧疚及對各位致歉，但疫苗已經打在身上已無法改變事實，未來也將會設法為疫情出力而作做為彌補，更強調「我從來不是一個會運用特權的人，從前不是、未來希望也不會。也希望台灣很快可以取得足夠的疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。」