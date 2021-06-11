中市大里區立仁里長鄭伯其，自製一件印有「不戴口罩就開罰，最高1萬5千元」的T恤，每天穿著外出，提醒里民不戴口罩，會罰錢。（黃國峰攝）

除了穿著印有「不戴口罩就開罰，最高1萬5千元」的T恤，宣導戴口罩外，碰到沒戴口罩的里民，鄭伯其也會提供口罩，要求對方戴好（示意畫面）。（黃國峰攝）

台灣新冠肺炎疫情遲遲不降溫，攸關性命的疫苗還是不到貨，台中市大里區立仁里長鄭伯其，特別訂製印著「不戴口罩就開罰，最高1萬5千元」的T恤，出門就穿在身上，提醒里民、尤其容易忘記的長者，出門一定要戴口罩，防疫一定要大家一起同心協力。

鄭伯其表示，觀察到部分長者，可能是記憶力退化或節儉的美德，出門忘記戴口罩、或者捨不得戴，一個口罩戴到皺巴巴，這種想必已沒了保護力，奉勸長者不要省，一定要勤更換，保護自己，也保護別人，為了提醒大家，就去訂製了一件印著「不戴口罩就開罰，最高1萬5千元」的Ｔ恤，穿上街，隨時提醒里民，不戴可是要罰錢的。

鄭伯其接著說，防疫工作全國上下大家一起動起來，中央有中央的工作，比如制定防疫規範、幫我們找疫苗等等，而我們國民，就是做好防疫措施，比如不要群聚、盡量減少人與人的接觸、人流不移動、勤洗手，最基本的就是要把口罩戴好戴滿。

這件獨一無二的Ｔ恤，以黑色為底，後方以黃、紅、白染料，印著，即日起外出「不戴口罩就開罰，最高1萬5千元」的文字，前方則搭配里長戴著口罩的Ｑ版頭像，相當醒目，鄭伯其穿著它穿梭大街小巷，碰上沒戴口罩的里民，就來勸說，並提供口罩，要求馬上戴，畢竟這是最基本能保護自己的事。

鄭伯其表示，戴口罩外，打疫苗才是人民健康最實際的防線，很多企業都要捐贈安全有效的疫苗給國人施打，政府卻不要，而是選擇自己的國產疫苗，這是大錯特錯的，自己的國家能生產自己的疫苗，當然樂觀其成，但得要國際衛生組織認可才行，而且至少也要經過嚴謹、合法的三期測試才行，有好的、國際認可、通過三期的疫苗，政府不給藥證，僅通過2期試驗的給藥證，根本本末倒置。