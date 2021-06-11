家扶呼籲大家幫助弱勢兒少，補足線上學習需求，讓防疫期間達到真正的停課不停學。（家扶提供／盧金足台中傳真）

疫情拉警報，全國三級警戒，各級學校停課不停學，家扶基金會透過電話、Line、視訊等方式關心受疫情影響的扶助家庭，確保弱勢兒少於家中不受設備資源影響進行線上學習，在全民齊心關注弱勢兒少的數位學習狀況下，將平板電腦資源送到孩子手中，但仍有1400名貧童未能補足學習落差，盼社會大眾伸出援手，一起穩定孩子的學習之路。

停課不停學凸顯弱勢群體需要面臨數位時代來臨的現實情況，據家扶基金會調查，有2100位兒少無數位學習設備資源，兒少面臨只能使用家長的手機、家中兄弟姊妹輪流使用、數位設備老舊不堪使用或跟鄰居尋求協助等狀況，兒少線上學習之路困難重重。

來自花蓮偏鄉就讀國二的小柳，從教育部公告「停課不停學」以來，她跟其他同學一樣都改成居家學習，但是因為學校位處偏鄉沒有電腦或平板可以借用，家裡也因為收入微薄僅能維持基本生活，沒有辦法為她添購相關的學習設備。

停課以來都是去鄰居家借用電腦上課，只是當鄰居不在家，那天她只能在家裡翻閱課本複習作業，心裡焦急的跟不上同學進度，遇到問題更無法獲得解答。

小柳媽媽心疼女兒因為疫情影響學習狀況，轉向與家扶尋求協助，幸好在資源挹注下，讓小柳及時拿到平板、安心學習。

小柳媽媽說，終於可以讓女兒好好放心在家上課，減少外出機會也降低染疫風險。對於小柳而言，這份用愛心集結起來的教育資源，讓她能夠清楚看到老師的上課內容，學習起來更加專注順暢，落實「不停學」的真正意涵。

疫情發生以來，逾三千戶扶助家庭前來家扶基金會申請急難救助補助，其中包括收入減少、無薪假、停業等，面對這場戰疫，家扶發起「安家、安學、安心生活重建」計畫，沒有一個家庭會被忽視，同樣的也不該有任何一個兒少的受教權被犧牲。

就讀高一的小張，一家七口居住在老舊的土角厝，經濟重擔全仰賴媽媽及姑姑從事餐廳及飯店工作，但現在也因為疫情關係被迫放無薪假，家中經濟頓時陷入困境，更遑論要兼顧孩子的學習。

土角厝內線路老舊未更新，僅依靠一盞舊型的日光燈，同時又受限於家中無電腦設備資源，三個兒少只能使用手機線上學習，高中課業繁重又必須長時間的看著小螢幕，讓媽媽十分擔心孩子的視力負擔。

所幸在資源導入之後，小張有了屬於自己的平板電腦，他說，之前一直用手機線上上課，一天下來眼睛都會乾澀、視力模糊，現在有了平板後，閱讀上課資料變得比較輕鬆，且課餘時間也可以使用平板上網找尋相關課業資料。

家扶基金會表示，為穩定兒少線上學習的受教機會，呼籲全台民眾齊心關心弱勢兒少面臨的數位學習落差，可望在最短的時間內，縮短疫情所帶來的學習落差，且不讓兒少的眼睛在疫情期間有視力惡化的疑慮，助弱勢兒少補足線上學習需求，讓防疫期間達到真正的停課不停學。