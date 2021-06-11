端午節過後，財政部下周二（15日）恢復臨櫃報稅服務，並且要「預約制」包含網路、電話與現場抽號碼牌，與以往不同是各據點臨櫃報稅採「限額」服務，民眾可以上各國稅局據點查看服務量能，如果超過人數恐怕就要隔日才能再預約了。

雖然遭外界批評，但是為了服務有需求的民眾，財政部端午節過後仍恢復臨櫃報稅服務，不過必須「預約」才可以接受報稅服務。

財政部官員表示，預約的方式與以往大約相同，就是線上取號或者是電話預約等，但是各區國稅局也保留「少量」可以現場取號，但是與過往不同的是各據點「限額」，所以民眾要臨櫃報稅就要看各據點的服務量能。

官員表示，各區國稅局都會上傳各據點的服務量能，以中區國稅局上傳的資料來說，最大量能是台中分局和彰化分局，一日可以輔導申報的人次就是300人，若是超過的話就可能要隔日再取號預約，要查各據點的服務量能，可以上各區國稅局的臨櫃申報專區查看當日取號與各據點的服務量能。

另為保護民眾及第一線服務報稅服務人員安全，各地區國稅局將妥適規劃申報服務場地以及採行高規格防護措施，請民眾配合現場動線指引、完成實聯制登錄、量測體溫、佩戴口罩、酒精消毒，室內並將設置隔板、維持社交距離及進行人流控管，落實防疫措施；如有發燒的民眾，也請在家休息不要現場報稅，保護自己也保護他人。

至於，是否要讓報稅服務人員快篩等防疫措施，官員表示，有些還需要與地方政府聯繫，會滾動式檢討研議是否要擴大防疫措施。