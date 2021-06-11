國中教育會考成績於11日公布，台南市私立港明高中附設國中部三年級同學表現亮眼，5A共有58位同學，王柏翔、李其桓、劉岳錡、劉修齊、邱瓊萱5位同學考出5科A＋＋，為南部私中之冠；王柏翔5A＋＋、作文6級分的優異成果，展現滿分王的堅強實力，也已經考取台北市建國高級中學的科學班。

王柏翔從國小開始參加各項數學競賽，斬獲多次金牌，曾經在接觸日本動畫《刀劍神域》後，對其中龐大又繽紛多彩的遊戲世界充滿憧憬，期望自己將來也能建立這樣的世界，以成為一名程式設計師作為志向。

但在國三時，王柏翔開始接觸到高中生物，發現生物與資訊工程中存在著某個共通點，突然間兩件看似無關的事好像有了連結。生物與資訊工程的無限可能性，令他著迷不已，因此才會考科學班。

校長劉春福表示，感謝國三老師們一直以來的辛苦指導與用心付出，導師群互動熱絡，經常大方分享經驗，提攜年輕老師，彼此交流班級經營心得，英文科、數學科採分組教學，各班導師與任課老師之間也互相關心學生的上課情形及學習成效，優秀的教學團隊成為學生最有力的後盾，造就令人讚賞的佳績。