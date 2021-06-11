疫苗量和施打對象。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫苗量和施打對象。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

王惠美表示會繼續向中央爭取。（吳敏菁攝）

日本捐贈台灣AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心12日起配發，彰化縣政府10日公布11日上午8點起開放預約，昨天一上班，縣府、衛生所和醫院、診所電話全被打爆，縣內75歲以上多達9萬多人，分配量能4位只能打1位，彰化縣長王惠美說「真歹勢」，會繼續積極向中央爭取。

「彰化縣到底分配了多少疫苗量？」昨天醫院、診所等一開放75歲長者預約施打AZ疫苗，幾乎不到半小時就被預定光了，不少人撥了一上午電話打不通，紛紛轉戰縣府、衛生局詢問、開罵，醫護人員也無奈，疾呼希望中央能趕快配給足夠的量。

縣長王惠美親上火線說明，日本捐贈台灣的AZ疫苗，彰化縣預估4萬471劑，扣除已接種2萬名醫護，預估分配3090位醫護，警察955位，送餐村里長以及村里幹事281位，垃圾清運的環保人員1115位，實際執行救災救護的人員45位，高接觸風險的工作者24位，其他機構257位。

已造冊免預約，待疫苗到位，立即施打，還包括計1萬7304劑，住宿型長照機構住民及照護者共7553位、長照重度失能者有2000位，那其他的機構含矯正機關工作人員有257人，洗腎患者3751人，社區關懷據點4000人等，預估施打率24％。

1萬7400劑提供給彰化縣75歲以上長輩施打，但人數約9萬多人，大約只能每4位施打1位，王惠美也很無奈的說，「真歹勢，疫苗只有這麼多」，因電話佔線造成大家困擾，萬分抱歉，各鄉鎮市衛生所從11日開始到6月13日受理電話預約，25家醫院及58家診所也自11日開放預約，並再次強調，未於公布後預約期間內登記者，不列入萬人快打對象。

彰化縣衛生局葉彥伯再次說明，僧多粥少，才請配合電話預約，民眾反映，電話線占線或空號，會再次列出專線電話，每個衛生所至少會有一專線電話，會將電話專線改善並加多，希望能夠讓民眾順利預約。