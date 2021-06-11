霧峰警友辦事處，防疫期間看到，警察不僅要維護治安，還要針對轄內各營業場所進行查察避免群聚並偵查疫情假訊息、物資囤積等，讓本來就繁雜的勤務變得更加沉重，為慰勉員警在防疫期間執勤之辛勞，於11日上午，霧峰警友辦事處主任詹景忠偕同辦事處副主任吳彥恆代表至霧峰分局頒贈防疫慰勉金慰勞，以激勵員警工作士氣。

霧峰警友辦事主任詹景忠表示，霧峰分局員警全體投入防疫工作，防杜疫情缺口，力求安定社會秩序、守護人民安全，堅守崗位讓市民大眾安心，疫情期間警察同仁於勤、業務上十分辛勞，因此特地在警察節前夕，向辛苦的警察同仁們表示敬意。

霧峰分局長陳家銘表示，霧峰警友辦事處向來支持警察工作不遺餘力，除出錢、出力外， 並竭盡心力協助推動各項警政宣導工作，長久以來都是警察「最強而有力的後盾」。同時呼籲民眾應配合政府的防疫措施，勤洗手、戴口罩、量體溫、減少不必要的外出等，惟有你我同心防疫，才能儘速減緩疫情。