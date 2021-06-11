人民幣兌美元在岸價（CNY）11日早段一度升破6.39，高見6.3854，隨後回軟，收跌11個基點，最低見6.3913。人民幣兌美元在岸價11日收報6.3914，較10日下午4時30分收報6.3903，跌11個基點，跌幅為0.02％，較晚上11時30分最後成交價6.3928，走強14個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）早段走強，一度觸及6.38，截至下午4時35分，離岸價報6.3857，在岸價報6.3903。人民幣兌美元中間價11日報6.3856，較10日報6.3972，升116個基點，漲幅為0.18％，至逾一周新高。

交易員指出，市場很快消化美國通膨數據和歐央行決議，短期匯價料繼續隨美元窄幅上落，等待下周聯準會議息會議。

另有交易員認為，市場認同美國高通膨數據可能是暫時的看法，預計下周聯準會淡化收緊政策的措詞也不會有明顯變化，待會議過後市場風險偏好，跌幅為重新升溫。