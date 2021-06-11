日本日前捐贈於台灣的124萬劑AZ疫苗即將於15日開打，日媒今（11日）揭露日本直送疫苗決策背後的更多細節，指出總統蔡英文5月下旬直接致電前首相安倍晉三，請託在6月中旬前提供疫苗，原本日本有意透過COVAX配送，後經內閣官房長官加藤勝信拍板直送，整個過程約2週。

日本前首相安倍晉三。(本報資料照片)

日本《讀賣新聞》今日報導，揭露日本捐贈台灣疫苗事件背後的細節，指出蔡英文5月下旬直接致電安倍晉三，詢問「能在6月中旬之前，以某種方式提供疫苗嗎？」由於台灣在國際社會上表現顯著親日，如311大地震後捐贈大量捐款、疫情爆發初期贈送口罩、防護衣等，因此日本民間社會在台疫情升溫後，支持聲浪迅速傳開，促使日本政府開始行動。

報導指出，除了總統蔡英文之外，駐日代表謝長廷、外交部長吳釗燮也總動員，請託日本政界親台派議員幫忙，如謝長廷就在5月24日在代表官邸宴請美駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）和其它政要。

日本政府開始討論要透過什麼方式提供疫苗，外務省起初建議透過COVAX，不僅不用擔心中國大陸影響，也可強調日本對國際社會貢獻，但安倍晉三等人表示，此方法會消耗過多時間，且COVAX會以發展中國家優先，無法滿足台灣儘速拿到疫苗的期盼。

為此，日本首相官邸召開閣員會議，會中由內閣官房長官加藤勝信拍板，決定將疫苗直送台灣。報導接著指出，如此一來，日本政碰上第2個難題，即是根據日本與英國阿斯特捷利康藥廠的合約規定，一但疫苗發生嚴重副作用，須由日本政府自行負責，但如今要將疫苗捐出去，若發生問題將由誰負責？

後經過協商，阿斯特捷利康藥廠考量也有與台灣簽訂合約，且日本是基於人道救援理由提供疫苗，因此藥廠決定破例，負起相關責任。於是這一批124萬劑AZ疫苗迅速運抵台灣，整個過程僅花了2個星期，美國政府也表達肯定，認為日本的疫苗外交終於動起來了。