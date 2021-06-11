橫山國中葉晉愷在課餘也協助家中農務，在會考中拿下5A10＋好成績。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

國中會考11日公布成績，位於新竹縣橫山鄉的橫山國中，今年出現2個5A學生，出身有4個孩子平凡家庭的葉晉愷，靠著師長鼓勵、自己努力，在沒補習的狀況下，考出5A10＋滿級分佳績，同班同學徐詠智也獲得5A7＋，振奮全校師生。

橫山國中校長陳韋伊表示，她十分感謝2名九年級班導師，在下午4點30分放學後，以無償方式多留1.5小時，陪學生一起共讀，提升學生各項表現不遺餘力。

葉晉愷的家庭共有4名手足，父親在水泥廠工作，也兼務農撐起家庭，葉晉愷不曾補習，課餘時間還要幫忙採收玉米和筊白筍，8年級成績普通，靠著師長不斷鼓勵，在9年級模擬考時，逐漸出現優異成績，此次更在會考中大放異彩，獲得亮眼成績。

陳韋伊說，葉晉愷在讀書之餘，也須協助家裡採收，日前會考完逢下大雨，他家採收玉米筍銷路不佳，所幸由竹北市的學校協助認購。而葉晉愷也是校內射擊隊成員，續三年代表新竹縣參加射擊全中運的比賽，未來有志進入新竹中學讀書。

陳韋伊誇獎徐詠智是自動自發型的學生，從小就有閱讀習慣，在科普閱讀及英文對話上表現卓越，與外籍教師流利對話，有時連她都聽不懂，有問題就會發問。徐詠智與葉晉愷長期良性競爭，9年級後也留校夜讀到8點，證明偏鄉國中也能培養出色的學生。

竹東國中會考表現同樣亮眼，5A人數有15人，較去年成長27％，其中葉家孜和黃祺鈞榮獲5A10＋的好成績，葉家孜寫作六級分，也是此次會考竹苗區榜首。竹東國中徐華助校長說，葉家孜就讀美術班，為語文資優生，而黃祺鈞在國小時以第一名畢業，也秉持持續努力的態度，在會考表現亮眼。

新竹縣教育處統計，縣內滿級分5A10＋寫作六級分有18人，較去年成長1倍，其中成功國中、東興國中、忠孝國中、仁愛國中、竹東國中，5A10＋人數65人，5A人數642人，進步學校有東興國中、忠孝國中、竹東國中、六家高中國中部、關西國中、橫山國中、芎林國中和北埔國中，成功國中5A人數佔考生比例超過3成，在竹竹苗區為公立學校之冠。

教育處提醒，11日寄發紙本通知單，受第三級疫情警戒影響，國中教育會考全國試務會今年首度提供成績通知單電子檔。 6月15日至16日受理線上成績複查。免試入學個人序位區間查詢時間為6月24日中午12時起至7月1日中午12時止，志願選填系統於6月24日下午5時起開放至7月1日中午12時截止。