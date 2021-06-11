《空軍雜誌》（Air Force Magazine）10日報導，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）承認，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情對生產線造成的影響，該公司須耗費比預期更長的時間，才能恢復既定的F-35戰機交付時程。

洛馬公司的副總裁兼F-35計畫總經理勞德黛（Bridget Lauderdale），10日在參觀德州沃斯堡（Fort Worth）廠區的F-35戰機生產線時告訴《空軍雜誌》，洛馬2020年原預計生產144架F-35，但最終僅生產120架；2021年原預計生產155架，但目前估計只能交付133至139架。

雖然洛馬執行副總裁兼財務長波森瑞德（Kenneth Possenriede）先前曾表示，該公司有機會於2022年交付達169架F-35；但勞德黛指出，此數字是以2020年夏季進行的評估為基礎估計而來，並未設想到疫情至今仍在延燒。

而對於F-35生產線須耗費數年才能彌補新冠肺炎疫情影響的傳聞，勞德黛強調實際時間表尚未確定，正根據生產效率、成本和交付品質等不同角度，與F-35聯合計畫辦公室及其他夥伴國家進行討論，承諾將於各方就生產速度達成協議時立即對外發表。

F-35計畫近2年來卡在進入全速量產階段的最後一步，因為用於補充該型戰機和其他美軍作戰平台進一步實際測試、對其「初始作戰測試與評估」（IOT&E）至關重要的「聯合模擬環境」（JSE），在與F-35整合時遭遇作業延宕。

而在此同時，美國空軍雖仍要求在2022財年購買48架F-35A，卻未如往年將額外12架該型戰機加入希望清單，代表就算國會願意給更多經費，該軍種也希望將錢花到其他項目上；美空軍內部文件透露，其希望將2023財年至2026財年的F-35採購量減少10%，等Block 4版本飛航作戰軟體完成且後勤成本降低後再增購。