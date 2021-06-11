大陸女星孫儷以電視劇《後宮甄環傳》和《羋月傳》紅遍兩岸三地，成為一流女演員，演技也獲得許多戲劇大獎肯定；孫儷在工作上受人敬佩外，生活中她也相當自律，有固定運動和練字的習慣，最近又曬出親手寫的千字文，字跡整齊到震撼一票網友，還忍不住驚呼「以為是印刷體」。

今（11）日早上孫儷在微博更新近況，上傳了一張寫滿字的照片，驕傲地說「千字文第七遍」，畫面中每個字都方方正正，相當整齊；孫儷寫得一手好字幾乎是眾所皆知的事，先前她就多次分享親手寫的千字文，每次字跡都更進步，也獲得不少好評。

孫儷喜歡練字，11日曬出手寫千字文，還透露是寫了第七遍，如印刷體的字跡讓網友佩服得五體投地。(圖/ 摘自孫儷微博)

許多網友看到孫儷的字跡，不僅佩服她越來越厲害，也有人分析要寫出一手好字，是需要花時間練習外，還得靜下心，才能把每一筆都寫得又正又好，因此看到孫儷的千字文，就能知道她對自我要求多高、有多自律。

而孫儷和鄧超結婚後，育有一對寶貝兒女，所以她在工作之餘，都會把大多數時間留給小孩，陪他們讀書、學習或玩耍；她的兒女也跟著她運動、練字，先前孫儷就曾PO出6歲女兒工整的字跡，令粉絲看了都驚艷。