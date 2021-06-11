陳京甫（左起）、白潤音和林佑銓在片中是感情好的「神獸男孩」。（甲上提供）

電影《嗨！神獸》集結童星白潤音及楊采妮、李李仁等卡司，去年提名第57屆金馬獎「最佳視覺效果獎」後，前進國際影展11日再傳捷報。從全球446部國際電影脫穎而出、成功入圍首爾九老兒童國際影展競賽單元決選影片，與其他9部入選作品一同角逐最佳劇情片大獎。此外也入選韓國最負盛名的釜山國際兒童暨青少年影展之亞洲大觀單元，一口氣征服了韓國2大國際兒童影展。

今年小學6年級的白潤音人在家中防疫，聽到好消息表面上雖然淡定，不過內心還是很開心，很常看韓國電影的他，覺得韓國有非常多優秀的演員，「如果不是疫情的關係，很想飛過去！如果能去韓國的話，想吃炸醬麵跟韓國炸雞！」他因全國疫情警戒第三級延長至6月28日的關係，可說是提早放暑假，直接畢業等待升上國中，在家也沒閒著，每天都在忙自練鋼琴和踢踏舞，培養實力。

片中飾演白潤音父親的李李仁得知喜訊表示：「首先很開心《嗨！神獸》入圍韓國2大兒童影展，希望它能夠順利得獎，這是1部很特別的電影，它用小男孩阿吉訴說父親曾經講過的故事，慢慢帶你進入童言童語的世界。更能勾引你對家人的思念與懷念，有對親情的表述，我覺得是一個很動人的故事。每個小孩都有自己的夢境，每個人都曾經是小孩過，除了現實生活、也都有自己相信的童話。」

導演池家慶表示：「我現在的心情是既開心又覺得傷心，開心是同時入圍2個影展，傷心是我沒辦法到韓國，因為疫情的關係，只能透過線上和觀眾交流。真心希望神獸可以把這場疫情吃掉，希望神獸可以再帶我到更多國家，疫情期間，大家要好好照顧自己，大家一起加油、一起撐過去，希望《嗨！神獸》這部電影很快在大銀幕和大家見面，大家好好照顧自己。」

《嗨！神獸》將貘獸會在夜晚出現吃掉人們惡夢的久遠傳說，變得如同床邊故事般貼近生活，透過奇幻手法，打造了一對超有親切感的大小神獸。11日曝光劇照可看到白潤音、林佑銓、陳京甫所組成的「神獸boys」前進森林尋找神獸，3位小男孩在拍片期間是劇組的開心果，演起戲來喜感十足。電影預計暑假檔期在台上映。