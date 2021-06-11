台中新光三越中港店一樓香奈兒化妝品櫃姐確診，台中市政府下午優先針對1樓樓層及相關人員執行首波快篩，218人全數陰性；另匡列的居家隔離者5人PCR也全數陰性。

台中市政府指出，首波召回與櫃姐工作同樓層及有接觸的相關人員進行快篩，包括工作樓層接觸員工 及專櫃實名制造訪顧客，以及與櫃姐有接觸的公司管理幹部及警衛同仁等，結果已於稍早出爐，218人全數陰性；另匡列5名居家隔離者，包括同住友人及4名專櫃員工，PCR採檢也全數陰性。

台中市政府說明，由於第一波針對高風險族群篩檢結果全數陰性，經評估危機暫時解除，前進指揮所將於今晚暫時撤離，將醫療資源用在刀口，市府仍將密切掌握此波疫情後續發展，滾動調整因應。

另新光三越台中中港店雖有警覺今日自主停業一天，然而市府站在保障全體市民健康立場，須依《傳染病防治法》規定要求業者停業，後續將確認業者確實完成全面清消，且疫情確無擴大傳染之虞，始得復業。

台中市政府呼籲，民眾6月8日至10日如曾至新光三越台中中港店，可就近到社區快篩站快篩，端午連假社區快篩站服務時間地點相關資訊，可至「台中市衛生局-健康小衛星」臉書粉絲專頁查詢。