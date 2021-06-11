彭于晏的嘟嘴照十分逗趣。（摘自微博）

台灣2男神邱澤和彭于晏新片本週在大陸端午同檔開打，2片相隔1天上映，由邱澤與許瑋甯的《當男人戀愛時》率先映演。上映首日票房截至11日晚間8點共660萬人民幣（約2850萬台幣），是同天上映新片排行第3，好口碑慢慢發酵。由彭于晏、張艾嘉主演的《熱帶往事》也在12日上映前捎來好消息，被選入第74屆坎城影展特別放映單元，彭于晏更在微博發「福利」給粉絲，曝光幕後嘟嘴搞笑照片。

彭于晏表示：「恭喜温仕培導演，第一部長片就入圍坎城，也是我個人的第一次，恭喜寧浩導演和壞猴子團隊的付出被肯定，讓這部電影可以有更多人看見，我與有榮焉。」他也向影迷喊話：「疫情期間也請大家注意疫情防護，注意安全。辛苦在前線的醫護人員，我們互相體諒一定會度過難關。」先前柯震東與林哲熹主演的《Money Boys》入圍單元「一種注目」，雖在不同單元，但2片仍有機會一同爭「金攝影機獎」。

《熱帶往事》劇情設定以90年代末為背景，講述在一個全城停電的炎熱夏夜，年輕的王學明（彭于晏 飾）遭遇了一起意外，梁媽（張艾嘉 飾）的老公忽然失蹤，她尋求陳警官的幫助，卻不知自己已成為別人的下一個「目標」。壞人、寡婦及警察被捲入其中，陰錯陽差導致三人的命運從此改變，並開啟長達20年糾纏的故事。