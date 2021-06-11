好心肝診所被踢爆違規替千名志工施打新冠肺炎疫苗，引發軒然大波，風波更燒來演藝圈，包括藝人郭子乾、侯昌明夫婦、翁家明都承認有打疫苗。隨後侯昌明老婆曾雅蘭，也在臉書公開施打疫苗的來龍去脈，希望得到外界諒解，只是依舊平息不了網友熊熊怒火，甚至被批：「既然都打了，就相約老公去第一線幫忙，道歉文字寫一寫就算了嗎？」

曾雅蘭今日在臉書道歉，並公開與老公侯昌明打疫苗的來龍去脈，稱夫婦倆是好心肝基金會20多年的資深志工，平時亦不定期在基金會幫忙，「打疫苗是被臨時通知的。被通知時可以施打疫苗的時候我跟昌明有討論過是否符合現階段施打的順序，好心肝衡量怕我們有被感染的風險，因此好心肝擴大認定醫療相關人員的身分，提前讓我們施打了第一劑，這樣才來得及在活動時施打第二劑產生保護力，因此我們施打了第一劑。」

曾雅蘭更語帶懊悔地表示，因為是被臨時通知打疫苗，所以真的沒想這麼多，若能再給她一次機會，她也會選擇不打。同時曾雅蘭也一一回覆網友罵聲，有人建議「都打疫苗了，請二位立刻到隔離病房當志工」、「既然都打了，就相約老公去第一線幫忙，道歉文字寫一寫就算了嗎？最好趕快去第一線幫忙一些簡單事情打掃送文件買便當飲料之類的，然後再請記者來拍，至少不會被說難聽話」，她則回應：「真的很抱歉，如果有需要我們幫忙的，我們一定會去幫」。

還有網友留言怒譙「你們夫妻平常以健康形象業配賺了粉絲這麼多錢，第一時間勇於承認，打疫苗不可恥，大家都想活命，情有可原。但為什麼要說謊？？你們也有小孩，怎麼有臉面對他們？怎麼面對相信你們的粉絲？現在就去前線當志工還有機會，說了一個謊，你要圓更多的謊，不要再掰了！是怕粉絲跑光，沒錢繳豪宅貸款吧。」對此曾雅蘭再次道歉，強調：「我們沒有說謊，我們的確是好心肝的志工，我們都有每年出席活動的照片，真的很抱歉～因為打疫苗也是被臨時通知，所以我們真的沒有想那麼多，如果可以幫忙我們一定會去，如果再給我一次機會我也會選擇不去打，再次抱歉。」