1、2月統一發票中獎號碼於3月25日開出，特別獎號為80325690，對中即可獲獎金1000萬元，悠遊卡公司今（11日）日指出，1、2月的發票中獎幸運兒中，有一名千萬大獎得主將發票存於悠遊卡中，提醒該民眾記得趕在截止日前領取。

悠遊卡公司表示，1、2月期統一發票的16張千萬特別獎中，有一張將發票存於悠遊卡內，至今尚未領取；此外也提醒所有將發票存於悠遊卡內的持卡人，不要忘記去超商KIOSK靠卡查詢是否中獎。

悠遊卡公司指出，雖然很多持卡人會在消費時，順手將發票存於悠遊卡內，但還是將悠遊卡綁訂在悠遊付APP中，手機即可立即查詢是否中獎。

不僅如此，將悠遊卡綁訂APP中，除了能查詢交易紀錄和中獎記錄外，若綁訂加值功能，卡片即等同記名，一旦遺失，加值金額也將獲得保障；同時，搭乘大眾運具實名制，若有需要也可發揮疫調足跡功能，保護自己也保護他人。

另外也提醒民眾，今年1、2月統一發票領獎截止日期至7月5日，中獎民眾注意領獎時間，不要與財神爺擦肩而過。