搖滾天團魔力紅（Maroon 5）11日正式推出睽違 4 年的全新大碟《喬迪／JORDI》，專輯名稱的由來其實是向他們已故的經紀人 Jordan Feldstein 致意。最新專輯直接以經紀人名字來命名，亞當（Adam Levine）表示：「隨著他的離去，我心中有一部分永遠地消逝了，我還在學習如何面對他的離去，而目前能做的就是永遠把他放在心裡，並用最好的方式榮耀他，對於將他的名字寫入樂團的歷史中，我感到很驕傲。」

Jordan Feldstein 不僅是魔力紅的前經紀人，更是和主唱亞當一起長大的好友，而他在 2017 年因心臟疾病離世後，魔力紅也推出單曲〈Memories〉表露滿滿的思念之情。魔力紅除了發行新專輯陪伴歌迷度過疫情時光外，過去一年必須待在家的時間裡，亞當自己也充分享受與老婆和兩個小女兒宅在一起的家庭生活，補足過去因巡演日程繁忙而無法享受的天倫之樂。

日前他曾在專訪時表示：「我想過幾年後回想起這段時光，除了想起那些因為疫情而帶來的壞事以外，最好的部分就是能親眼看著女兒們長大，因為這是無法重來的體驗。」全新大碟《喬迪／JORDI》全台數位平台已經上架，實體預計本月底發行。