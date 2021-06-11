繼台北電影節延檔至9月23日後，國內2大影展金穗獎及金馬經典影展也於11日相繼宣布延期。第43屆金穗影展本來從5月28日移檔至7月16日，豈料疫情尚未平息，再度延期至9月。

主辦方金馬執委會為確保活動順利執行與考量與會者安全，將金穗影展移至𝟵月𝟭𝟬日至𝟵月𝟭𝟵日，金穗獎頒獎典禮於9月18日舉辦。此外，每年暑假在台北、台中登場的金馬經典影展，則從原定於7月23日至8月15日，順延至明年7月舉辦。​

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金馬團隊表示，感謝所有參展影片以及單位廠商的理解和支持，並謝謝影迷朋友的體諒，「雖然疫情還在變化，但我們會持續為下一個活動努力不懈，也請您保護好自己，戴口罩、勤洗手，減少非必要性之外出，做好防疫措施。一起加油，平安健康。​」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922