韓國不倫婆媽劇《婚詞離曲：第2季》將在明（12日）開播，第1季以16集全都創下同時段綜合編成頻道（無線台不算，僅算有線電視、衛星電視或寬頻電視）收視冠軍，描述3對各自30多歲、40多歲以及50多歲的夫妻，原本過著幸福的生活，沒想到各自的丈夫卻都外遇並要求離婚，首季多著墨在夫妻之間的互動變化，以及風流老公們是如何與小三們相遇，看似唯美令人動心的浪漫情節，再加上小三們無害的反應及不爭不鬧的個性反更促使老公們下定決心要離婚，也逼得觀眾們看了直呼血壓飆高，忍不住想砸電視痛罵小三們一番，。

第1季中30多歲的夫妻組李歌領與方晟熏（前譯：成勛）原本是甜蜜新婚夫妻組，由於李歌領是頂客族，讓渴望有孩子的方晟熏很失望，再加上妻子希望老公能維持身材，造成男方去健身房時認識了小三李珉英，不同於妻子的強悍個性，溫柔體貼且身材性感的她立刻讓晟熏展開瘋狂追求，隨著李珉英懷孕更讓方晟熏下定決心要和妻子離婚。李歌領在發現晟熏外遇的當下，前後共甩了老公32個巴掌的橋段令觀眾大呼過癮。

「本部長男神」方晟熏螢幕形象向來極佳，之所以這次願意轉性演渣男，是為了感恩編劇林成翰2011年時讓自己演了首部電視劇《新妓生傳》在韓一炮而紅，所以第1季受到好評也讓自己開心報恩成功，對於第2季搞出「人命」，方晟熏淡定表示，這次依舊抱著會被大家痛罵的決心認真拍這部戲，收到劇本時發現接下來的劇情得好好練習演技才行，還笑稱編劇都沒跟自己多溝通什麼，心想大概是表現如編劇期待，應該不會被編劇「拋棄」才是。

李泰坤當初也是因為編劇林成翰《老天爺啊！給我愛》走紅，所以爽快接下本劇的演出，在劇中已經有了聰明美麗又賢慧的妻子朴柱美，但身為韓版「時間管理大師」的他不僅與繼母金甫姸關係曖昧，還和小三宋智因展開一段叔姪戀。為人正派的李泰坤在記者會上表示「該來的還是來了！」，原來在第1季中很會管理時間的他，終於要在第2季裡被妻子發現「多劈」了，他笑稱一度擔心會成為壞男人的「教學範本」，但也暗喻劇中角色犯了錯會受到懲罰。小三宋智因則表示看到劇本之後覺得「之後不能出門了」，暗示其飾演的小三將會引爆觀眾的怒火。

最讓觀眾激動的莫過於在劇中飾演教授的全努忞，糟糠妻全秀卿為愛離開富有的娘家嫁給他，努力工作賺錢養家才造就了丈夫日後的教授地位，然而男方卻以「受夠妻子身上都是藥布的味道」為由提出離婚，更讓女兒在生日當天偶然目睹自己與小三外出的畫面。一眾主演們在第2季記者會上全票通過公認拋妻棄子的全努忞是厚顏無恥沒人性的最糟渣夫，全努忞苦笑表示自己在新一季裡還將更渣上2倍，現在就連在片場遇到劇中飾演自己女兒的田惠媛時，對方也總是一臉埋怨地看著自己，讓他真的受到不小打擊，也開始擔心戲劇播出之後自己晚上會不該一個人在外面走，但為了戲劇一切的辱罵他都甘願承受，該劇12日起每週六、日晚上10點在Netflix與韓國同日播出。