台灣疫情遍地烽火燒不停，唯一零確診的金門壓力加大。在楊鎮浯縣長的爭取和協調下，中央疫情指揮中心考量離島醫療量能有限，且有交通及天候等因素，今天敲定分配金門縣1萬1200劑AZ疫苗，預計明天送達，6月15日開始接種作業。

縣衛生局說明，此次中央配送量是以第一類至第三類接種對象未接種數之60％、 第五類中住宿型機構照護人員及住民之60％（離島為80％）、第五類中洗腎患者及第六類75歲以上長者之27％為配送基準（離島為90％）。在縣府的積極爭取下，縣轄住宿型機構照護人員及住民以8成人數配撥、洗腎患者及75歲以上長者以9成人口數配撥，接種後第3類對象群的可覆蓋比率高。

該局基於加速疫苗接種的規畫，下周起將有9家合約院所提供接種服務，包含金門醫院院本部及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所及吾家內心情診所。因這批疫苗屬多劑型疫苗，1瓶可接種10至11人，為期有效利用和避免群聚，各合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院也可使用網路掛號預約。縣府也將辦理社區大型接種站，提升接種比率。

另外，包括大同之家、松柏園及福田家園將由金門醫院於機構內提供接種服務，洗腎患者則由金門醫院及傅仰賢診所進行接種。社區中重度失能者（失能等級為7、8級者）將以造冊方式由金門醫院醫療團隊到宅施打。

縣衛生局表示，依中央規定之接種順序同時開放「第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」COVID-19公費接種對象以及已公費接種第1劑疫苗且間隔10-12週後，需接種第2劑者（醫護為優先）。只要符合上述身分，無論戶籍地點及工作地點，皆需提供民眾預約接種，不受戶籍地之限制，避免人員之流動。

縣府也強調，未來將視中央流行疫情指揮中心提供的疫苗期程、數量、優先接種對象接種情形及國內外疫情現況隨時滾動調整開放接種對象。依中央規定符合接種疫苗之對象，以在居住地進行接種，而非以戶籍地。