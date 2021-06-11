端午連假將至，副總統賴清德今在臉書表示，今年端午連假，不移動，最感動！

他說，平安，是對家人朋友最好的祝福。端午連假將至，為了保護家人，請大家體諒，不要跨區移動，避免因家庭群聚而讓自己及家人身陷感染危機中。

他指出，在網路上的互相提醒下，已有許多年輕朋友紛紛響應 留在原地不回家，「謝謝你們的配合」。

他表示，「我相信，就算是線上團聚，也不減彼此牽掛愛護的心，讓我們一起用最好的方式守護家人和家鄉」。