端午連假將至 賴清德：不移動最感動 20:312021/06/11 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年端午連假 賴清德：不移動最感動。摘自賴清德臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午連假將至，副總統賴清德今在臉書表示，今年端午連假，不移動，最感動！ 他說，平安，是對家人朋友最好的祝福。端午連假將至，為了保護家人，請大家體諒，不要跨區移動，避免因家庭群聚而讓自己及家人身陷感染危機中。 他指出，在網路上的互相提醒下，已有許多年輕朋友紛紛響應 留在原地不回家，「謝謝你們的配合」。 他表示，「我相信，就算是線上團聚，也不減彼此牽掛愛護的心，讓我們一起用最好的方式守護家人和家鄉」。 台東新增1確診 連7天嘉玲破功 端午採買防疫 嘉縣強力稽查 #端午連假 #移動 #最感動 #將至 #家人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史上首見「不想讓你返鄉」 國道今晚9點嚴控匝道 14:302021/06/11 生活 端午佳節挺醫護 宅家平安天佑台灣 14:442021/06/11 寶島 全台累計385死 蔡英文首度對疫情死者致歉 15:232021/06/11 政治 連3震後又＋5 花蓮地牛狂翻身 4小時內10震 15:462021/06/11 生活 侯友宜一張照感動10萬人 名醫驚：難怪他民調高 20:572021/06/11 政治 許光漢回來了 曝缺牙照向粉絲喊話：端午連假減少流動 08:262021/06/11 娛樂 端午節3天連假 台中交管規劃看這裡 09:492021/06/11 生活 端節來臨 桃市環境消毒、垃圾收運不停歇 12:372021/06/11 生活 端午不群聚 雙鐵退票率達98％ 國家公園關閉 04:102021/06/11 社會新聞 端午返鄉潮首日上午 台南103人篩檢全陰性 14:062021/06/11 生活 柔道女王連珍羚日本閉關1年半拚奧運 從冥想沉澱自己 13:292021/06/11 體育 政治熱門新聞 侯友宜一張照感動10萬人 名醫驚：難怪他民調高 - 政治 專家爆高端二期解盲成功是「既定劇本」侯友宜回應了 - 政治 沈富雄爆高端解盲後下一步 網：反串也太生動了 - 政治 「平論無雙」確定收攤！主持人吐心聲 藍營大咖說話了 - 政治 傳蔡英文急電前日本首相催促疫苗？外媒曝內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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