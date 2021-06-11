新冠肺炎本土疫情延燒，國內今新增286例，新北市佔了120例。市長侯友宜昨赴三峽火化場時感嘆，看著沒有親人送別的市民，他很自責、傷痛。對此，名醫沈政男直言，死了這麼多人，中央防疫官員對死者家屬的付出，少到令人嘆息，但還好還有侯友宜想到家屬，也難怪侯友宜在最新民調裡，防疫成績名列前茅。

侯友宜赴三峽火化場，送別新冠肺炎往生者。(圖/侯友宜 臉書)

沈政男11日臉書表示，為了因應解封，除逐步開放餐廳內用，另外一個最重要的措施就是普篩，只要某個地方出現案例就普篩，很快找出確診者，就不怕隱形傳播鏈。

他表示，昨天侯友宜到新北火化場，遠遠看著家屬們送別染疫亡者，並且默默表達歉意與哀悼，這是這一波疫情以來，中央與地方防疫官員的防疫作為裡，最動人的一幕。他並感嘆，至今已經有3百多位染疫者過世了，死亡率已經明顯超過台灣醫療水平應該出現的數字，這是怎麼回事，到現在防疫官員不只無法講出個所以然，連對於死者與死者家屬所做的付出，都少到令人嘆息。

沈政男醫師。（取自臉書）

沈政男也說，還好，至少還有侯友宜想到了家屬，也難怪侯友宜在民眾黨最新民調裡，其防疫成績得到了全國民眾高度肯定，不是沒有原因。他也建議，新北如果要繼續讓數字下降，必須把每日新增的來源做一個分析：如果大都在匡列中，那就不用擔心，但如果不是，就代表三級警戒仍有漏洞。