48歲劉畊宏是演藝圈中著名的肌肉型男，最近本土疫情持續延燒，熱愛健身的他，早已在家準備好各式各樣的器材，維持他的結實身材，他也不吝在網路上曬出多支在家健身的影片，免費傳授自己的操肌菜單，呼籲大家動起來。而日前宣布三級警戒延長至本月28日，他也化身體育老師，每週三親自幫小泡芙3兄妹上體操課。

劉畊宏和王婉霏2007年結婚，育有10歲大兒子劉宇恩、8歲大女兒小泡芙（劉宇芙）、6歲小女兒劉宇姍，他們也和爸媽一樣，各個都是運動健將，日前他曝光小泡芙、姍姍拉吊環空翻以及劉宇恩伏地挺身的影片，驚人肌力令網友瞠目結舌，這都歸功於劉畊宏多年的訓練，他表示疫情前，孩子們放學回家他也都會幫忙再複習一次體育課的內容，也漸漸培養了他們對運動的興趣，「有這樣的興趣，也會對這件事產生成就感，就變得很喜歡跟我一起做運動」。

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劉畊宏也大方分享了一家五口做毽子操的影片，教大家消除腹部脂肪，練出腹肌，首先是「拍手抬腿」，記得背一定要挺直，拍手之後畫圈再拍手，以10下為基礎，之後視體力增加；第2個動作是「踢毽子」，活動髖關節處，然後用腳去碰手掌；第3個動作則是「外側毽踢」，要訣是踢腳側邊而非腳跟，因為如果是腳跟，腹部就不會有感覺，側邊才能有效消除很難練到的腰部脂肪，左右各10下；最後1個動作則是「踢屁股」，踢的時候加上腰的側轉，才能夠成功踢到屁股。劉畊宏說這算是初階版，希望可以揪全家人跟著一起做，放一首歌跟著節奏跳。

影片中，能看見孩子們幾乎都能跟上他的節奏，也能看到姍姍搞笑喊「一定要認真」，立刻被老爸吐槽「你講別人，結果自己最不認真」，小泡芙也在他解釋時，忍不住對著鏡頭扭腰擺臀，完全無視父親大人正在說話，他認為運動的過程中最重要的就是樂趣，「小孩一定不會完全聽話，爸媽就讓他們盡情搞笑、玩樂，放一些可愛或好玩的音樂，孩子自然就會跟著一起動一起跳」。對於帶小孩相當有一套的他也說「爸媽們不要一下子期望太高，要求一定要有什麼樣的效果，別用教條式而是引導式，然後循序漸進，簡單一點，大家一起做就會很有趣，也要多多給他們鼓勵」。

熱愛打籃球的他也苦笑說這真的是他有史以來最久一次無法出去跟朋友們切磋球技，「只有前幾天特別到台北辦公室那邊有個小教室，我們父子倆去那邊灌灌籃」，也有在想說要不要乾脆在頂樓裝個籃球架，隨時就能上去解悶一下，而他原本預計本月率領「公益籃球明星隊」禾浩辰、張庭瑚、潘君崙、孫其君、王家梁進行巡迴表演賽，也因為疫情持續升溫，目前也只能先延期了。