5月印度疫情升高一度影響中國手機產業出貨，不過，晶技（3042）在中國房地產收入挹注下，營運受影響不大，晶技繼5月營收創下歷史次高後，自結5月稅前獲利為3.65億元，年增率達163.5％，只比4月小減3.4％，累積前5月稅前獲利達14.81億元，比去年同期成長161.2％，EPS已有4.78元。法人評估，第二季獲利可望再創單季歷史新高，下半年則比上半年更賺。