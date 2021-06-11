晶技自結5月稅前獲利3.65億 年增163.5％ 22:212021/06/11 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月印度疫情升高一度影響中國手機產業出貨，不過，晶技（3042）在中國房地產收入挹注下，營運受影響不大，晶技繼5月營收創下歷史次高後，自結5月稅前獲利為3.65億元，年增率達163.5％，只比4月小減3.4％，累積前5月稅前獲利達14.81億元，比去年同期成長161.2％，EPS已有4.78元。法人評估，第二季獲利可望再創單季歷史新高，下半年則比上半年更賺。 《國際經濟》德估經濟下季回復疫情前水準 全年通膨2.6％ 上市公司前5月營業收 年增23.17％ #晶技 #稅前獲利 #印度疫情 #中國手機 #中國房地產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》汽車新業務挹注 東林5月營收年增89.61％ 17:232021/06/11 財經 《證交所》上市公司5月營收年增17.14％ 油電、航運、塑膠增幅前三 15:582021/06/11 財經 《電機股》勤美5月營收年增32.74％ Q2營運穩健 11:262021/06/11 財經 《國際經濟》日5月出口 拚創41年最大增幅 15:582021/06/11 財經 證交稅連3月新高 5月稅收大增 04:102021/06/11 財經焦點 《傳產》疫情拉警報 5月商用不動產交易仍延續需求 11:432021/06/11 財經 1分鐘讀財經》金融股存股注意 15家金控5月獲利暴跌4成 08:192021/06/11 財經 《國際經濟》美5月赤字年減2／3 本財年來仍創高 10:352021/06/11 財經 《半導體》虹揚-KY前5月營收年增69.18％ 整體營運樂觀 09:442021/06/11 財經 《半導體》廣穎5月營收雙增 今年來新高 10:182021/06/11 財經 《電腦設備》融程電今年營收看增逾25％ 強固筆電拚5年貢獻達3成 15:412021/06/11 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 不用輸入密碼！外媒爆蘋果2大技術取而代之 - 財經 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 為疫情分流上班 銀行員爆恐怖現況：根本沒比較安全 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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