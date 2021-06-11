西武獅隊與中日龍3連戰首戰，台灣好手吳念庭繼續繼續擔任先發二壘手、打第5棒，此役他繼續展現「得點圈之鬼」的實力，8局下敲出帶有打點的安打，得點圈打擊率上升到4成74，不過球隊9下反撲未果，以5比6吞敗。

近況火燙的吳念庭首打席敲出三壘界外球出局，5局下他首位上場打擊，從大野雄大手中敲出右外野安打，個人連6場有安打，6局下則是一壘滾地球出局。

陷入3比6落後的西武，8局下展開攻勢，吳念庭在2人出局、2人在壘時，與福敬登纏鬥10球後敲出右外野安打，助隊追回1分，此役有全壘打演出的山川穗高再補上左外野安打，8局打完西武追到1分差。

9局下西武最後反攻，2人出局1壘有人時換上中村剛也代打，他敲出右外野安打，不過跑者在搶攻本壘時出局，雖然西武提出電視輔助判決，仍維持原判，終場西武就以1分差落敗。

吳念庭此役4打數2安打，本季打點也來到32分，賽後打擊率也升至2成85，得點圈打擊率也從4成72上升到4成74，續居太平洋聯盟第一。