加入CATCHPLAY＋月付會員觀看《永生戰》，送限量電影海報套組。（CATCHPLAY提供）

韓國2大男神孔劉與朴寶劍主演科幻動作片《永生戰》在台上映間網友熱議不斷，除了各種大場面、大動作、驚險刺激、熱血沸騰的畫面之外，劇情以及電影傳遞的訊息，更是引起影迷們的廣大迴響，成為社群上最夯的討論話題。該片也將於今（11日）於CATCHPLAY＋影音平台上架，陪伴民眾居家抗疫，令許久沒有進電影院的影迷們皆表示相當想念能進戲院的時光。

孔劉屢屢以新作再創演藝生涯高峰，接下《永生戰》這樣高概念題材的動作電影，孔劉表示：「這是一部前所未有、獨特嶄新的高概念作品，韓國從來沒有以『永生人』為主題來探討生命與時間的動作電影，《永生戰》一定將帶給觀眾前所未有的視覺震撼及劇情迴響。」朴寶劍的精湛演技也受到導演及孔劉的大力讚譽，飾演永生不死的永生人一角的他，也將讓觀眾看見他的全新面貌。朴寶劍也分享當得知將與孔劉一起合作電影時，興奮地露出難掩內心雀躍的表情，而他也向觀眾露透：「電影《永生戰》是一部在永生人和基憲的情感變化中，向觀眾丟出問題的電影！」

電影描述面臨生死關頭的前特務孔劉，為了活下去，接下國家最高層級的機密任務，將握有未知能力、足以毀滅世界的「永生人」朴寶劍轉移到安全之地，過程中除了遭到指派任務長官的全力獵殺，還要躲避來自各方勢力的猛烈追擊，在逃亡的旅途中，除了驚心動魄、飛車追逐的動作場面讓人熱血沸騰外，一個命不長久的特務，與看不到生命盡頭的永生人將會擦出怎樣火花、產生什麼樣的羈絆。影迷們除了可以透過CATCHPLAY＋收看外，即日起至27日，只要加入月付會員觀看《永生戰》，免抽獎直接送限量500組韓版電影海報套組，孔劉與朴寶劍主視覺各一款，送完為止。