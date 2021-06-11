主持天王豬哥亮過世4年，兩個女兒謝金燕和謝金晶仍活躍於演藝圈，每到該一家團圓的節日，謝金燕似乎都格外思念爸爸；14日是端午節，謝金燕今（11）日提早在IG祝大家端午節快樂，更驚喜PO出一張和豬哥亮的合照，意有所指地表示「每逢佳節倍思親」。

最近網路上突然吹起一股照片後製成Q版的風潮，姐姐謝金燕也跟風玩起來，在IG曬出多張照片，有她和豬哥亮父女合照、她的自拍和豬哥亮獨照，開心地說「Q版姐姐&老爸，#大家都玩瘋了」；此外也特地補充，感謝在最前線防疫的醫護人員，溫馨遞喊話「辛苦了」。

謝金燕驚喜PO出和豬哥亮合照，不少網友猜想她想爸爸了。(圖/ 摘自謝金燕IG)

而恰逢端午連假，謝金燕也和粉絲們說端午節快樂，還接著說「每逢佳節倍思親」，又加上她PO出父女合照，許多粉絲猜想姐姐應該是想爸爸了，紛紛留言表示「看到照片突然想念他」、「姐姐想念爸爸了」、「有點感動」、「那個酒窩好遺傳，完全複製，好想念妳爸爸的電影」、「Q版的姐姐和Q版的老爸父女倆都好可愛」。

謝金燕近日因疫情只能宅在家，日前還特地在IG開放粉絲自由提問，公開目前感情狀態是單身外，還有不曾結婚的私生活瑣事，讓大家更加了解女神真實的那一面。