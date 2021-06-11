台灣本土疫情爆發，已累計逾1萬例本土病例，更有385人不幸染疫身亡，三級警戒也已經一再延長，疫情卻仍然沒有明顯趨緩。總統蔡英文強調從中央到地方、政府到民間，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，蔡英文「調整」防疫團隊的談話，難道是暗示要撤換指揮官陳時中？

黃子哲11日在臉書貼文表示，蔡總統今天說，從中央到地方、政府到民間，會不斷「調整出最適合的戰鬥隊形」，確保台灣不會被病毒打敗。這應該是台灣從有新冠肺炎疫情以來，蔡英文第一次提到要「調整」防疫團隊的談話，這難道是指揮官陳時中即將被撤換的訊號或暗示？

黃子哲指出，根據TVBS昨日公布的民調，蔡英文的滿意度跌破4成，只剩38%，不滿意度49%，接近5成。而陳時中的民調變化更為明顯，滿意度剩49%，從3月16日疫情爆發前的74%，下滑25個百分點；不滿意度有43%，增加近3成。陳時中之所以迅速從神壇上墜落，與他幾個荒腔走板的決策與作為有關。包括讓航空機組人員檢疫時間放寬為3＋11天、稱「病毒跑得比公文快」、「校正回歸」、不願意普(廣)篩、外購疫苗短缺、刁難民間採購疫苗、對國產疫苗孤注一擲、幫AZ疫苗代工破局等。

黃子哲認為，這些失策已被不少國際媒體認證，甚至訕笑。英國《金融時報》直指，台灣這波疫情失控的主因之一，就是不敢「逆時中」。而陳時中近來的言論與表現更是顛三倒四、每下愈況。對蔡英文而言，陳時中既已下神壇，當然無法繼續神救援，但也不能變成負累。於是此刻換掉指揮官陳時中，重新整隊，才能達成蔡英文所說的「最適合的戰鬥隊形」。

黃子哲表示，早已有不少民進黨立委對防疫及紓困等政策開炮，正國會的9位立委公開提出「確實防疫」、「馳援物資」與「紓困急難」等三大訴求。再加上前副總統、同時也是公衛專家的陳建仁，近日也頻頻對疫苗政策提出建議，這些都是極為不尋常的訊號。蔡英文那齣陳時中已經階段性任務的戲碼，似乎蠢蠢欲動準備上演。