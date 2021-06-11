屏東市永福路一處眼科診所11日晚間8時傳出火警，火勢迅速延燒4樓，屏東警消獲報前往灌救，近9時已經火勢控制，所幸無人員受困，現場民眾描述，當時正在進行招牌卸裝工程，疑似施工不慎、引燃大火，但詳細起火原因仍待警消釐清。

警消晚間8時5分接獲民眾報案一處診所失火，屏縣消防局立刻派遣各式車輛20車、警義消共39人前往灌救，由於火勢延燒猛烈，且起火處位於4樓，消防隊員隨即站上雲梯車、從高處施以灌救。

意外現場一樓為眼科診所、二樓為從事醫美，三樓為辦公室、四樓雜物間，據業者表示，此處租約在6月1日已經到期，目前處於暫停營業狀態，部分東西已經搬離，但仍有少部分儀器仍至於建築物內，至於損失部分，目前難以估算。

現場民眾表示，意外前有工人在進行招牌卸裝工程，懷疑是器具使用不慎，造成火苗飛散、才會瞬間引燃火勢，但詳細起火原因，仍待火場鑑定。