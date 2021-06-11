張榕容（左）、劉冠廷在《第三佈局 塵沙惑》中許多對手戲。（CATCHPLAY提供）

劉冠廷在《第三佈局 塵沙惑》中制伏歹徒。（CATCHPLAY提供）

莊凱勛在《第三佈局 塵沙惑》飾演遊走黑白兩道的市議員。（CATCHPLAY提供）

犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》將於本周日（13日）晚間9點在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO同步首播，張榕容、莊凱勛、劉冠廷3位主演日前接受視訊專訪，被問起第一集就與黃薇渟有大尺度激戰床戲，劉冠廷靦腆害羞地說：「其實我自己在現場也不敢看！」一向愛鬧他的張榕容則笑說：「我好想看喔，很想知道我們走了之後到底發生什麼事！」終於卸下「床戲擔當」的莊凱勛也預告：「冠廷的部分很有看頭，他愈拍愈壯，就像七龍珠裡的角色一樣，不斷進化！」

劉冠廷說，拍床戲前只能看導演下了什麼要求，他再跟女演員溝通，一起去呈現戲裡要的氛圍，且拍這種戲會更謹慎，大家都希望速戰速決，也因此需要相對高度專注才能趕快拍完，當時受限旅館小小的場地因素，鏡位不好架，能透過鏡頭幫助的少，只能用其他表演來輔助才能符合劇本設定，動作大容易穿幫，還要用身體幫女演員擋著，要很小心。他笑說應該學張榕容拍戲期間幾乎每天去煩莊凱勛、要多跟他學習才對。

張榕容說，「其實他們滿可憐的，無法安安靜靜培養情緒，每次拍床戲之前，我跟凱勛、銘宗哥都有戲，現場很多人進進出出，一直有人經過，就會看著冠廷和薇庭都很緊張、兩人都不講話。我還過去鬧他們『 哎呦怎樣，拍床戲囉！」劉冠廷說，幸好真正拍攝時，現場滿友善、大家有清場。張榕容一聽又自黑：「那是因為我不在！」莊凱勛也接話：「最大的屁孩（指張）回家了！」

曾是「床戲專業戶」的莊凱勛近年開始把衣服一件件穿回來，他坦言，拍床戲確實真的不容易，常常有親朋好友看他跟哪個女明星拍親密戲就會開玩笑問什麼感覺，但床戲真的比別的戲來的困難，「要考量現場、對方感受及心理層面兼顧工作進度，諸多硬體顧及後，還要達成最後任務，擔心情慾傳達足不足夠、有沒有太over，真的好難喔！所以國外在這種情慾戲還有專門的表演指導老師，就像武術指導一樣，引導現場氛圍，這真的是很專業的一環」。

他力誇劉冠廷的好身材很值得觀眾期待，有一天導演洪伯豪還跟他說「冠廷現在脫下來，身材不會輸你」，他也曾問劉冠廷為何要操成這樣，「他不吃澱粉、只吃大量肉和菜，我以為是策略性飲食，他說是做健康檢查發現自己對有一類澱粉過敏，所以只能吃大量肉、蛋白質和青菜，加上他又愛運動，所以就變得愈來愈『可口』！女性觀眾會看到後面幾場床戲他會更進化，拍到後來跟筋肉人一樣，換衣服時會發現他的筋愈來愈爆、線條愈刻愈深！」

劉冠廷說，健身操練對他來說好像是潛意識的東西，知道這部戲可能有床戲，開拍前突然有點焦慮，又看到「俄式挺身」這些以前就想要練卻沒付諸實踐的動作影片，所以就開始在這時間點練了，他的健身是在家裡就可以完成、動作難度高，「我覺得人的身體會反映出你的生活狀態，常處在那些動作環境下，身體會長成能負荷那些動作的樣子。」張榕容許願想看到他挑戰用兩根大拇指做伏地挺身，他現場測試後狂喊：「會很痛啦！」