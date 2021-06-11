新台幣對美元匯率11日收在27.631元，升7.3分，續創逾24年新高價，本周累計升值9分或0.33％，周線出現連續4周走升，依央行提供的數據，今年以來升值幅度達3.17％，放眼諸多亞洲貨幣，新台幣最強，其次才是同期間升值2.36％的人民幣匯率。

澳盛銀行大中華經濟研究團隊11日指出，仍然看好亞幣匯率走升，除了相對的美元今年接下來的時間進一步上漲的空間不大，更重要的是亞洲經濟基本面亮點仍在，加上資金流入源源不斷，給予亞幣挺升的氣勢。

澳盛銀團隊認為，亞洲新興市場現階段的經濟成長動能，受制於新冠病毒捲土重來、和疫苗接種率緩慢，導致前景不佳，惟能依賴強勁出口作為亮點由來，只要有任何風險情緒的任何改善，都將給予美元對亞幣的匯率預估走低的下行風險。

目前亞洲的經濟前景，澳盛銀指出，中國資產市場表現的改善，可能成為新的力量驅動力，人民幣對美元匯率已升至2018年中期的水平，從根本來看，貿易平衡和經常賬戶盈餘上升下，人民幣有進一步升值的空間。