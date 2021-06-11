金門縣府在尚義機場設置快篩站，到站入境旅客均需強制採檢，連日來篩檢率均達100％。但今天卻有1男1女一度拒絕，還以陳時中部長撤銷原公告為由不肯配合，在縣府工作人員力勸下，最後才勉強接受採檢。金大今晚證實其中女子是該校老師，對此表達深深歉意。

這對同行的男、女旅客是在入境後，表明不願接受強制篩檢，並以陳時中部長撤銷離島3縣機場強篩公告為由，與在旁苦口婆心相勸的縣府民政處蔡建鑄科長和觀光處顧克亞科長等人僵持不下，讓其他排隊等候篩檢的旅客見狀也很不以為然。

最後，在縣府2科長不斷說明縣府的立場，以及快篩照顧鄉親健康、安全的用意後，這2名旅客才勉強接受篩檢。事後傳出2人是來金門醫院打疫苗，其中女子還是金大護理系的老師。

當地民眾獲悉此事，普遍認為身為人師，卻用這種方式「愛」金門，實在很不應該和不可取，每年拿縣府高額補助的金大，對這種在疫情狂燒的關鍵時刻，不願意跟鄉親站在一起，同心協力守護金門的老師，應有一些作為才對。

金大表示，其中1人經查確是該校的女教師，雖然她最終有接受快篩，但過程所造成的「困擾」實非校方所樂見。校方也重申在防疫期間，透過各式管道與平台要求全體師生遵守相關防疫措施，並積極配合各級政府的指示辦理防疫工作，全校師生也大多能遵守相關防疫規定。

校方對該名老師的個人行為所造成的紛擾，一再表達歉意，強調金門大學以「金門」為名，自當與金門民眾站在一起，未來也將持續加強相關防疫要求，共同攜手守護金門。